Sæson-premieren går nok helt galt ...

HJØRRING: Når Hjørring Teater blænder op for sæson-premieren på Vendelbohus 1. oktober klokken 16, håber teaterforeningen, at alt klapper - men meget tyder på, at alt i stedet går helt galt.

Det er nemlig Folketeatrets stykke "Komedien, hvor alt går galt", der indledes med.

En ambitiøs amatørteatergruppe kaster sig ud i et spil om et mordmysterie i bedste Agatha Christie-stil, men de har desværre ikke styr på ret meget andet end spilleglæden. Scenografien lever sit eget liv, rekvisitterne er aldrig hvor de skal være, replikkerne falder ikke til tiden, men til gengæld snubler de glade amatører over møbler og medspillere og hele tiden på det forkerte tidspunkt.

- Titlen er ikke falsk reklame; absolut ALT hver der kan gå galt, går med sikkerhed HELT galt. Hvis en blanding af Mr. Bean, Monty Python og Svend, Knud og Valdemar kan få dig til at grine, så kan Komedien, hvor alt går galt, også, hedder det i stykkets foromtale.

De medvirkende tæller Troels Malling, Gordon Kennedy, Jakob Højlev Jørgensen, Jesper Riefensthal, Kristian Holm Joensen, Patricia Schumann, Marie Mondrup og Peter Schlie Hansen. Geir Sveaass har instrueret.