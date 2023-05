Sætter havnebyen på den anden ende: Derfor skal du et smut til Hirtshals lige om lidt

HIRTSHALS:Måske er det soundtracket til dit første tungekys?

Med en storhedstid i et andet årtusinde, så er Rocazino ganske vist ikke helt grønne længere - men alligevel er de blevet til hyret til årets Naturmøde i Hirtshals.

Rocazino gæster Naturmødet - også selv om de ikke er helt grønne længere ... Arkivfoto: Torben Hansen

"Elsk mig i nat" og "Ridder Lykke" er helt sikkert på set-listen, når '80'er-bandet går på scenen fredag aften klokken 20.30 i Thunderdome-teltet - og det er et af de trækplastre Naturmødet har i ærmet for at tiltrække folk, der tænder mere på folkefest og fadbamser end debat om knastør biodiversitet.

Det er tangen, der tæller

Det også på Naturmødet, at du kan fornøje dig med at lave kulinariske fristelser sammen med dine børn, venner eller kæreste.

I Village-området er Fiskeristyrelsen nemlig klar med en drop-in madworkshop, hvor du kan lære at lave retter med tang, fisk og muslinger lørdag fra klokken 9-16.

- Under kyndig vejledning får du mulighed for at lave nem og velsmagende mad med havets rigdomme - helt uden at det går i fisk. Kast dig ud i en muslingesuppe eller tangsauce, lyder opfordringen fra styrelsen.

Klar til at servere

Går det helt galt i madworkshoppen, så er der ingen grund til at bryde grædende sammen: Hirtshals er spækket med spisesteder, og ærmerne er smøget op til at servicere nogle af de næsten 30.000 personer, som man regner med dukker op.

Gourmet-hotdog'en plejer at være et fast indslag ved Naturmødet ... Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Flere restauratører har noget særligt i ærmerne i anledning af Naturmødet - og som noget nyt har de haft mulighed for at komme med i en oversigt over lokale spisesteder, som gæsterne kan finde i Naturmødets helt egen app.

Under overfladen

Selv om du bor i et land, der er omgivet af hav - og tager en dukkert i ny og næ - så er det ikke sikkert, at du har begreb om, hvad der gemmer sig i dybet.

Det kan du få nu, idet Danmarks Naturfredningsforening i en båd ved Village-området er vært for en udstilling af billeder taget af undervandsfotograf Tim Dencker.

Her er der spektakulære skud af blæksprutter, brandmænd og andre af havets mere eller mindre ukendte beboere.

Man kan se udstillingen hele fredag samt fra klokken 10-16 lørdag.

Åbnes af statsministeren

Ovenstående er kun et lille udpluk af tilbuddene, idet der er mere end 600 programpunkter i alt.

Du kan se hele programmet på Naturmødets hjemmeside.

Mødet åbnes torsdag eftermiddag klokken 14 af statsminister Mette Frederiksen (S) og slutter først lørdag eftermiddag.

- Naturmødet skal ses som en demokratisk platform for borgere, professionelle og politikere, der kan snakke om naturen og den måde, vi forvalter den. Skal den bruges eller beskyttes - og kan der bygges bro, så vi kan begge dele?, lyder det fra Naturmødets leder, Leif Lund Jakobsen.

Forberedelser til årets udgave af Naturmødet i Hirtshals er i fuld gang. Foto: Bente Poder

Million-omsætning

En undersøgelse fra VisitDenmark har tidligere konkluderet - med udgangspunkt i 2019-mødet - at mødet genererer turisme-omsætning i Hjørring Kommune, dog især i Hirtshals-området, på 17,3 millioner kroner.

Naturmødets budget er på cirka 5,5 millioner kroner.

Fonde står for omkring 2,5 millioner kroner, en million kroner er egen-indtægter, mens Hjørring Kommune selv bruger to millioner kroner på arrangementet.

Forberedelserne er i gang til åbningen