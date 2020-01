Sag om svindel i Forsvaret vil vare 20 retsdage

HJØRRING:Den omfattende sag om formodet bestikkelse i Forsvarets Ejendomsstyrelse med hovedkontor i Hjørring er nu berammet.

Sagen vil begynde ved retten i Viborg 10. september. Der er i alt sat 20 retsdage af i september, oktober og november. Dommen ventes at blive afsagt 26. november.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

Fem mænd er tiltalt i sagen. De er fra 34 til 51 år. Tiltalen lyder på bestikkelse, medvirken til bestikkelse og mandatsvig af særligt grov karakter. Sagens anklageskrift omfatter flere end 450 forhold og bestikkelse for op mod 1,8 millioner kroner.

To af de tiltalte er tidligere civilt ansatte hos Forsvarets Ejendomsstyrelse. De er tiltalt for at have modtaget bestikkelse i form af værdier for henholdsvis cirka 1.740.000 kroner og 35.250 kroner.

I samme sag er en tidligere ansat i en entreprenørvirksomhed tiltalt for at have bestukket de to ansatte i forsvaret og for at have begået mandatsvig af særligt grov karakter for mere end 1.100.000 kroner over for sin nu tidligere arbejdsgiver.

Anklagemyndigheden mener, at de tiltalte skal idømmes fængselsstraffe af forskellig længde.