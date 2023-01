Salg af historisk ejendom - nu kan du købe en kæmpe præstegård

TÅRS:En ny præst, en stor tilbygning til sognegården - og en ny præstegård.

Der er meget i pipeline i Tårs, men samtidig skal lokalbefolkningen også indstille sig på at vinke farvel til sognets gamle præstegård, der netop er sat til salg for 2.295.000 kroner hos Estate.

- Det er en stor præstegård, der både er dyr at vedligeholde og dyr at varme op. Den er fra 1860'erne og 385 kvadratmeter stor - og så er der også en grund på 8000 kvadratmeter, siger formanden for Tårs Menighedsråd, Edith Vaihøj.

I forbindelse med tidligere overvejelser omkring en renovering har en byggesagkyndig også konstateret, at der blandt andet var råd i en gulvkonstruktion.

- Mere attraktivt

Senest har præstegården været beboet af Kirsten Munkholt, som gik på pension i efteråret 2022 efter at have været sognepræst i mere end fire årtier.

I øjeblikket fungerer Hanne Drejergaard Kjeldsen som vikar i Tårs, og håbet er, at en ny, tidssvarende præstegård kan være med til at bane vejen for et bredt og velkvalificeret ansøgerfelt, når en ny præst skal ansættes.

Den gamle præstegård ligger på en 8000 kvadratmeter stor grund. Foto: Bente Poder

Foruden planerne om bygning af en ny præstegård, så er man også ved at sende en stor om- og tilbygning af sognegården i licitation - dermed kan den indeholde flere af de funktioner, der ellers har ligget i præstegården.

- Summa summarum, så mener vi, at vores sogn bliver meget attraktivt for en ny præst, siger menighedsrådsformanden.

Sognegårds-byggeri En om- og tilbygning af sognegården i Tårs er lige på trapperne.

Arkitektfirmaet Bundgaard, Hjørring står for byggeriet som omfatter indretning af en administrationsfløj med kontorfaciliteter i den nuværende fælles sal og tilbygning af en multisal, som kan opdeles i tre mindre lokaler plus et separat lydisoleret musiklokale.

Et nyindrettet anretterkøkken bliver placeret midt i bygningen.

Byggeriet påbegyndes lige efter påske 2023 og forventes færdigt foråret 2024.

Kirkens mange forskellige aktiviteter vil under byggeriet fortrinsvis blive afholdt i kirken. Tårs Menighedsråd VIS MERE

Menighedsrådet i Tårs håber - hvis alt går vel - at en ny præst kan være ansat i efteråret 2023, så vedkommende kan køre det nye hold konfirmander.

Leder efter byggegrund

Når den gamle præstegård ligger på en 8000 kvadratmeter stor grund, så kunne man måske forestille sig, at menighedsrådet ville snuppe en bid af grunden til at opføre en ny af slagsen?

- Men så skulle der laves ny lokalplan, kloakeres med videre. Så tidsperspektivet gør - og det har vi også fået opbakning til på et offentligt møde - at vi kigger på andre byggegrunde i øjeblikket, siger Edith Vaihøj.

Hun kan endnu ikke sige noget om budgetrammen for den nye embedsbolig.

- Vi er slet ikke så langt endnu, men er i dialog med Hjørring Søndre Provsti herom, lyder det.

Menighedsrådet glæder sig til, projekterne er fuldført.

- Det er jo fremtidssikring af sogne- og kirkelivet i Tårs Sogn, siger Edith Vaihøj.