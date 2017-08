Samtlige ansatte hjemsendt

HIRTSHALS: Omkring 60 ansatte fra Hirtshals Entreprenørforretning A/S blev mandag hjemsendt, indtil virksomheden er færdig med at forhandle med deres pengeinstitut, Nordjyske Bank. Det bekræfter bestyrelsesmedlem og direktør Chresten Dalsgaard.

- Vi kan ikke finde en langsigtet tilfredsstillende løsning med vores pengeinstitut og vi har derfor hjemsendt omkring 60 ansatte. Mere vil jeg egentlig ikke sige på nuværende tidspunkt, siger Chresten Dalsgaard.

Hirtshals Entreprenørforretning sluttede 2016 med et underskud på 714.000 kroner efter en længere årrække med overskud. Regnskabet viser derudover, at virksomheden mere end fordoblede sin gæld i forhold til 2015; blandt andet ved at optage flere lån. I alt skyldte entreprenørforretningen ved udgangen af 2016 godt 16,4 millioner kr.

Twist om hjemsendelse

Hos 3F Skagerak, hvor en stor del af de ansatte fra Hirtshals Entreprenørforretning er organiseret, beklager man situationen, og har begæret et møde med Dansk Byggeri.

- Vi mener ikke at virksomheden opfylder kravene om hjemsendelse, hvor arbejdsgiveren er fritaget for opsigelsesvarsel. I følge vores mening skal nogle af medarbejderne have op mod syv ugers løn, siger faglig sekretær Jens Madsen fra 3F Skagerak.

Hirtshals Entreprenørforretning har til 3F oplyst, at man indenfor de nærmeste dage får en afklaring med banken og dermed de ca. 60 ansattes skæbne. Indtil nu har de ansatte fået deres løn og pension.