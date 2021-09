Politiker tager sig til hovedet over sandfodring i stormvejr: Det er jo helt galt

LØNSTRUP:Hvis man betragtede torsdagens storm i Lønstrup, kunne man konstatere, at havet tog grådigt for sig af de dynger af sand, der de seneste uger er kørt ud på stranden som kystbeskyttelse.

Som byrådsmedlem Svenning Christensen (V), Lønstrup udtrykker det:

- Det er jo helt galt at sandfodre stranden på den her årstid. Nu har de kørt sand i ugevis, og så forsvinder det bare ud i havet på få timer.

Det er helt galt at sandfodre på den her årstid, mener byrådsmedlem Svenning Christensen (V). Foto: Henrik Louis

Forsommeren er det bedste

I mange år er der blevet sandfodret på stranden ved Lønstrup først på sommeren, så sandet lå klar til højsæsonen og badegæsterne, og hvor der ikke er lige så stor risiko for storm som her om efteråret. Men efter at Kystdirektoratet er blevet bygherre på opgaven, har man ikke kunnet overholde en aftale med Hjørring Kommune om, at der skal sandfodres inden Skt. Hans. .

- Vi mener, at forsommeren er det rigtige tidspunkt, og vi er da trætte af, at aftalen ikke bliver overholdt, siger specialkonsulent Thomas Lomholt.

Han henviser til den visuelle og rekreative værdi ved, at der ligger rigeligt sand på stranden.

Sandfodring ved Lønstrup

Det virker stadig

Men når det kommer til kystbeskyttelsen, virker det lige så godt, selvom en del af sandet nu er skyllet ud i havet, lyder det fra Kystdirektoratet

- Der er jo tale om en dynamisk kyst, og selvom sandet ser ud til at forsvinde ud i havet, bidrager det stadig til kystbeskyttelse i strandprofilet, siger projektleder Poul Dalgaard.

Han oplyser, at der over otte uger skal køres i alt 40.000 ton ud på stranden. Opgaven er planlagt til at slutte i uge 41. Sandet hentes på stranden ved Hirtshals.

- Forklaringen på, at der først sandfodres nu, er, at vi har ventet på de endelige tilladelser, og de har også været indklaget. Vi har så også skullet finde et tidspunkt, hvor det generer mindst muligt i Lønstrup, siger Poul Dalgaard.

Poul Dalgaard, projektleder i Kystdirektoratet. Foto: Kystdirektoratet

Der sandfodres denne gang for i alt 2,2 mio. kr., hvor kommune og stat betaler hver halvdelen. Fællesaftalen lyder imidlertid på sand for fire mio kr.

- Vi får et efterslæb, som skal tilføres ekstra de kommende år, siger Poul Dalgaard.