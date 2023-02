Sanne og Martin åbner Jyllands største: - Det bliver et eventyr for både os og kunderne

HJØRRING:Snart kommer der lidt af et ønskebarn til verden i Hjørring.

Og selv om idéen blev undfanget i efteråret, så er terminen allerede sat til begyndelsen af marts:

Sanne Holst og Martin Madsen har i 10 år drevet Ønskebørn på Frederikshavnsvej 88 i Hjørring, men parret er i fuld gang med at flytte livsværket skråt over rundkørslen til den tomme Kontor & Papir-bygning.

- Det er spændende, men det er også helt vildt så meget arbejde, det kræver, lyder det ærligt fra Martin Madsen, som også fortæller, at det bliver Jyllands største Ønskebørns-butik.

Foto: Bente Poder

Den nye butik bliver næsten 2000 kvadratmeter, og så er der selvfølgelig også lidt lagerplads - og størrelsen gør, at parret kan nytænke deres butik fuldstændigt.

- Hånden på kogepladen

Ønskebørn er en kæde med knapt 30 butikker, der fører stort set alt til småfolk. Man køber ind sammen og har fælles reklamations- og byttepolitik, men ellers er det meget autonome butikker.

- Det er os selv, der har hånden på kogepladen. Men det betyder også, at vi kan vælge at gå nye veje: Er der en ny stil eller trend, så kan vi hurtigt trykke på aftrækkeren, lyder det fra Sanne Holst.

Sanne og Martin Madsen rykker Ønskebørn over i den gamle Kontor & Papir-bygning på den anden side af rundkørslen. Foto: Bente Poder

Ambition om one stop-shop

Martin Madsen fortæller, at ambitionen med den nye butik er at være en one stop-shop i endnu højere grad - altså et sted, hvor man i mange tilfælde ikke skal andre steder hen, selv om man skal have flere forskelige ting.

- Vi oplevede i december, at der kom bedsteforældre ind, der glædede sig over at kunne overstå indkøbene til flere børnebørn i forskellige aldre på en gang. Det skal vi kunne tilbyde i endnu højere grad det nye sted, siger han.

Parret har eksempelvis en del børnetøj fra 0-12 år samt legetøj. Og sidstnævnte kategori skrues der volumenmæssigt op for på den nye adresse.

Kaffe og mælk i sofaen ...

- Vi opruster med et område på omkring 500 kvadratmeter til legetøj - både med kendte mærker som eksempelvis Lego, men også mærker, man ikke kan få så mange andre steder, fortæller Sanne Holst.

Samtidig skal der være et legeområde til børnene, så de ikke står og hiver mor i skørterne, når der skal kigges på ny autostol.

Desuden vil kunderne også opleve, at udvalget vokser kraftigt med hensyn til autostole, klapvogne og barnevogne.

Sanne og Martin har drevet Ønskebørn i Hjørring i ti år, men den markering skal slås sammen med genåbningen af butikken på den nye adresse. Foto: Bente Poder

- Og så indretter vi lounge-område, hvor man kan nyde en kop kaffe - og man skal selvfølgelig også have mulighed for at sidde at amme i en sofa, fortæller hun.

Som en sidegevinst ved flytningen glæder parret sig over, at adgangen formentlig vil opleves nemmere til den nye butik. For selv om der er en stor p-plads til butiks-området, hvor Ønskebørn ligger lige nu, så er indkørselsforholdene en kende kringlede.

Ved den nye indgangsdør kommer der til at stå "Lad eventyret begynde".

- Nu har vi i lang tid hørt om krig, corona og folk ingen penge har. Nu skal posen rystes, og vi håber, vi kan være med til at bidrage til en positiv udvikling i Hjørring. Vi tror på, at det bliver et eventyr for både os kunderne, lyder det fra Sanne Holst.

Har tre andre ønskebørn ...

Martin Madsen og Sanne Holst Madsen havde også nok at se til, da de åbnede butikken for ti år siden ... Privatfoto.

Privat bor på parret i Hjørring-bydelen Højene, og der har de flere ønskebørn: Tvillingerne Maja og Benjamin på 10 år samt 13-årige Mathias.

Sanne Holst har også sine forældre i lokalområdet, og de - Jens og Kirsten - hjælper godt til i øjeblikket, når det gælder om at male, sætte vægge op i de nye butikslokaler og lave mad.

Fra Vendsyssel til alperne

Når røgen fra åbningen på den nye adresse har lagt sig, så håber Martin Madsen, at han kan sætte sig til rette i cykelsadlen med god samvittighed for at dyrke sin store passion.

Til sommer satser han således på igen at deltage i et af verdens hårdeste motionscykelløb, La Marmotte. Det byder på flere frygtede stigninger - blandt andet den afsluttende stigning op til Alpe d’Huez.

Løbet strækker sig over blot en dag og er på 174 km - og når målet er nået, kan Martin Madsen så funderer lidt over, om det var flytningen af hele geschäften i Hjørring eller de 21 hårnålesving i Alperne med en gennemsnitsstigning på 8,5 procent, der gav mest sved på panden.