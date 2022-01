Sanne og Rikke har nu afsløret femte navn til sommerens Femhøje Festival i Hjørring

Femhøje Festival i Hjørring, der har som ambition at samle tusindvis af festglade koncertgæster på stadion i Hjørring 16. juli i år, har nu hevet femte af i alt seks navne op af hatten.

Kvinderne bag festivalen, Sanne Godtliebsen og Rikke Ejsenhardt, oplyser således, at pop-duoen L.I.G.A kommer på plakaten i selskab med Scarlet Pleasure, Medina, Lord Siva - og hovednavnet TV-2.

L.I.G.A’s bærende kræfter er Nicky Russell (vokal) og Ihan Haydars (trommer)

- Med eminente spor af både, pop, soul, rock og funk tillader L.I.G.A at udfolde sig på verdens musikalske legeplads – en kombination, som tilføjer rygvind til duoens altid eksplosive humørbombe-energi. L.I.G.A har det sjovt, og dét kan du mærke, når de vælter scenen og spreder festen. Bagkataloget tæller blandt andet ‘Skylder Dig Ik’ Noget’ og ‘Julia’, lyder det om duoen.

SE L.I.G.A HER:

Dermed mangler kun et navn at blive præsenteret - og det bliver i kategorien ”en upcomming stjerne”.

Selv om man selvfølgelig kan købe fadbamser til festivalen, så får den også et high end-skær, idet der også vil være champagne- og vinbar - samt mulighed for at sidde ned og købe street food.

Der kommer også et bæredygtigt element, idet man eksempelvis køber et krus med pant, som man så kan genbruge og fylde igen, ligesom de frivillig kommer til at bære økologisk tøj.

Sanne Godtliebsen og Rikke Ejsenhardt regner med minimum at runde 5000 solgte billetter i alt.

I kategorien VIP-billetter - som tildeles sponsorer, der vil give medarbejdere eller samarbejdspartnere en oplevelse - er omkring 400 af 600 billetter allerede væk, så her skal man snart ud af starthullerne.

Ellers er det muligt at købe billet HER