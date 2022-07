Sanne og Rikke sørger for forplejning i top: Fed musik, foodtrucks og 18 meter lang bar

HJØRRING:Femhøje Festival er navnet på Hjørrings nye musikfestival, og den kommer til at foregå lige i hjertet af Hjørring på Nord Energi Arena 16. juli 2022.

Musik-programmet tæller Hjalmer, Scarlet Pleasure, Lord Siva, Bryans Adams Tribute og TV2.

- Det er vigtigt for os, at kvaliteten er høj hele vejen igennem – det gælder selvfølgelig også musikken, siger Rikke Ejsenhardt, der er én af de to der står bag festivalen.

- Men vi har brug for at folk bakker op allerede i år, siger Sanne Godtliebsen, der er den anden initiativtager.

- Når man laver en ny festival som denne, så er der mange udgifter forbundet med det – specielt når vi ikke er gået på kompromis med kvaliteten nogen steder. Der er allerede solgt mange billetter, mere end 3000, men det er jo et stort stadion vi har, så der er plads til mange mennesker, så vi håber at vi får solgt et par tusinde billetter mere, uddyber de.

Sanne Godtliebsen og Rikke Ejsenhardt kender hinanden rigtig godt, og under coronanedlukningen sad de - lige som alle os andre - og savnede de mange gode oplevelser.

Det endte med Femhøje Festival, og ambitionerne har været høje fra start_

- Hvis vi laver en festival, lige som vi selv har lyst til at tage til, så har alle andre nok også. Vi har hele tiden tænkt: ”hvad ville jeg ønske, hvis jeg var gæst….” - og så har vi gjort det. Det har ikke altid været den nemmeste løsning, heller ikke den billigste, eller den som man ser på landets mange andre musikfestivaler – men det er den løsning, som, vi selv vil synes, giver den bedste oplevelse, siger Rikke Ejsenhardt.

De to initiativtagere har været meget bevidste om deres valg af samarbejdspartnere, blandt andet den madoplevelse som gæster får på festivalen – derfor har de lavet aftaler med et par håndfulde af lækre foodtrucks så forplejningen er i top. Det er blandt andet foodtrucks med fish & chips, sliders, crispy chicken, sydamerikanske sandwich og forskelligt sødt.

Arkivfoto.

Desuden er der lavet et samarbejde med ”Supervin”, der har en 18 meter lang bar inde på pladsen, hvor man kan købe alt inden for vin, champagne og cocktails.

- Det matcher super godt vores valg af foodtrucks, det skal være en helhedsoplevelse, siger Sanne Godtliebsen,

Borgmester Søren Smalbro (V) er begejstret for initiativet og bakker ideen op.

- Alle, der laver noget, som sætter Hjørring på landkortet, er positivt for både Hjørring by og resten af kommunen, lyder det fra kommunens førstemand.

Borgmester Søren Smalbro (V) Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Søren Smalbro åbner festivalen kl. 11.50 ved at klippe den røde snor oppe på scenen.

- Jeg er stolt over at have sådan nogle driftige mennesker i byen, som både har fokus på at skabe liv i byen og samtidig have fokus på det høje niveau, siger han.

- Så selvfølgelig sagde jeg ja, da jeg blev spurgt, om jeg ville åbne festivalen – min hustru, Mette Smalbro, er også med – hun er frivillig hjælper og skal sammen med 150 andre frivillige hjælpe med at få dagen til at blive den bedste oplevelse for alle, tilføjer han.

Det er ingen hemmelighed - trods mere end 3000 solgte billetter - at Sanne og Rikke håber, at endnu flere vil købe billet.

- Hvis festivalen skal blive en succes og komme igen de næste par år, så har vi brug for at komme godt fra start. Så tag din nabo under armen og mød dine venner til en sommerfest midt i juli med kolde øl, cocktails, lækker mad og god musik, lyder det fra de to initiativrige kvinder.

Billetter kan købes på femhoeje.dk eller hos House & Jeff, Spar Hjørring (Nordes Alle 14), Supervin og Føtex.