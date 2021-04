Satte ild til huset og gik tur med hunden

BØRGLUM:En 63-årig mand blev fredag ved Retten i Hjørring fundet skyldig i at have sat ild til sit hus i Børglum 22. februar sent om aftenen.

Ifølge politiet havde manden hældt benzin og terpentin ud i sit hus og et tilhørende malerværksted, hvorefter han satte ild til huset - og gik tur med sin hund.

Senere på natten vendte han tilbage, og kort efter fortalte han til betjente på stedet, at han selv havde startet branden.

Ilden ødelagde hus og værksted, men det lykkedes brandfolk at forhindre, at branden bredte sig til nabohuse.

Den 63-årige blev dengang anholdt og varetægtsfængslet, og fredag gentog han i retten, at han havde startet branden. Mandens malerfirma var gået ned, har forklarede han i retten, oplyser anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi.

Den 63-årige afviste en anklage om, at han havde forsøgt at påføre forsikringsselskabet et tab på grund af branden. Tabet løb op i omkring en kvart million kroner.

Selv om retten nu har fundet den 63-årige skyldig i at sætte ild til sit hus, må han vente på at få sin dom. Han skal først mentalundersøges, og indtil retten har afgjort, hvilken straf han skal have, er han fortsat varetægtsfængslet. Muligvis vil han få en behandlingsdom, ifølge anklageren.