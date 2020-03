Scenen er tom: Teater og kloster ærgrer sig og må smide maden ud

Stormene har lagt, sig og holdet er sendt hjem. Scenen på Vendsyssel Teater er ikke sat, men tom, og 14 medarbejdere - skuespillere og administration - er sendt hjem.

- Foreløbig er der jo lukket ned til på den anden side af påske. Vi havde 15 forestillinger tilbage af Stormene - om Stygge Krumpen på Børglum - og aflysningerne giver et stort tab af indtægter, siger teaterdirektør Lars Sennels.

De, der kan, arbejder hjemme, bl.a. med forberedelse af næste sæson. Men, som teaterdirektøren siger: - Det er svært for de, der arbejder på værkstedet, at slå søm i hjemmefra.

Teaterdirektør Lars Sennels, Vendsyssel Teater, ser frem til starten på næste sæson, efter at afslutningen på denne er kuldsejlet på grund af Corona. Arkivfoto: Henrik Louis

Teateret har valgt at betale de solgte billetter tilbage i form af gavekort til en senere forestilling - en hurtig og praktisk løsning. Men selvfølgelig kan publikum få pengene retur, hvis de vil have det, og på den konto er der allerede røget mere end 100.,000 kroner den forkerte vej i billetkontoret.

På Børglum Kloster er der også triste miner. Klosteret havde sammen med teateret en række Kloster & Teater arrangementer, hvor publikum blev hentet i bus ved teateret og kørt til Børglum Kloster. Her blev deltagerne, anført af Anne Rottbøll, ført rundt på klosteret i Stygge Krumpens fodspor.

Der var også en god middag, inden gæsternes busser returnerede til Hjørring for at se forestillingen.

- Og det har v æret en stor succes. Der har været udsolgt hver gang, og folk har været på venteliste, siger Hans Rottbøl, der glæder sig over samarbejdet.

Men desværre er der også et minus i det aktuelle regnestykke, nemlig indkøbt mad til 400 deltagere i arrangementer, som nu er aflyst. Desværre let fordærvelige varer.

- Vi har stået og kigget på det og tænkt på, om vi kunne gøre noget, give det videre, om det kunne bruges til noget. Men det er ikke sikkert i denne situation, så vi ser ikke anden udvej end at destruere det hele, siger Hans Rottbøll.

- Det har ellers været nogle virkeligt gode arrangementer som vi hver gang har glædet os til og vi håber da, at vi kan gøre mere af samme slags i fremtiden. Det dejligt, når vi kan hjælpe hinanden og det hele kan gå op i en højere enhed - og to plus to faktisk giver mere end fem, siger han.

Næste store begivenhed på klosteret er det store påskearrangement med fernisering på en ny udstilling med Per Arnoldi.

- Der går vi lidt og tæller på knapperne. Men vi tror, det bliver svært at gennemføre det, selvom den foreløbige nedlukning kun gælder i to uger, siger Hans Rottbøll.

Også Lars Sennels tvivler på, at teateret kan komme i omdrejninger igen på denne side af sommerferien.

3 Stormene - og Stygge Krumpen og kærligheden - var omdrejningspunktet for samarbejdet mellem Vendsyssel Teater og Børglum Kloster. Foto: Kim Dahl Hansen

- Det er ærgerligt. Men den her situation er der ingen, der har kunnet forudse. Og så må vi også bare bidrage. Teater er vigtigt, men det betyder jo ikke alt, erkender han.

Lars Sennels, der også er formand for Danske Teatre, er i dialog med forskellige samarbejdspartnere om muligheder for økonomisk støtte - f.eks. ved at bevare billetstøtten, selvom billetterne reelt ikke er solgt.

- Det vil ikke dække alt, men det vil hjælpe, mener han, også på kollegernes vegne. De teatre, der udelukkende lever af billetindtægter, kommer i nød inden længe, forudser han.

- Men vi må bare afvente hvad der sker. Rykke sammen og løfte i flok. Vi skal finde løsninger, for vi er sammen om denne situation, siger Lars Sennels.