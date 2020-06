Se billeder og video: Nu aflives 11.000 corona-smittede mink - ny besætning måske smittet

SINDAL:Fødevarestyrelsen gik torsdag i gang med at aflive 11.000 mink på farmen ved Sindal, hvor der onsdag blev konstateret corona-smitte blandt dyrene.

Samtidig oplyser Fødevarestyrelsen ifølge Ritzau, at man i dag er ude hos en anden besætning i Nordjylland, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed gennem deres tætte smitteopsporing har fundet ud af, at en person med tilknytning til minkfarmen har været smittet med coronavirus. Det forventes, at der vil være svar på prøverne sidst på ugen.

Det er Beredskabsstyrelsen Nordjylland, der hjælper med aflivningen af af de mange dyr, mens hjemmeværnet står for afspærringen af området.

Beredskabsstyrelsen Nordjylland har sendt 23 værnepligtige og syv befalingsmænd til opgaven.

En prøve af 34 mink fra besætningen er blevet analyseret og har vist, at 33 af dyrene havde antistoffer eller selve virusset i sig. Analysen er foretaget, efter at en person tilknyttet minkfarmen tidligere har fået konstateret coronavirus.

Corona kan sandsynligvis ikke smitte fra dyr til mennesker, alligevel er der høj hygiejne-sikkerhed og d der arbejder med aflivningen af mink, går i heldragter og bliver desinficeret, når de kommer ud fra farmen. Foto: Kim Dahl Hansen

Aflivningen af de mange mink sker ved gasning, som det sker, når minken skal pelses. Det sker på minkfarmens eget anlæg, hvorefter minken køres til destruktion.

Det ventes, at aflivningen vil tage hele torsdagen.

De 11.000 mink bliver aflivet på minkfarmens eget gasningsanlæg, og bliver derefter kørt til destruktion. Foto: Kim Dahl Hansen

Fødevarestyrelsen kan endnu ikke sige noget om, hvordan minkbesætningen er blevet smittet med coronavirus.

I Holland er der konstateret coronavirus på mindst 13 minkfarme, og den hollandske regering har ligeledes besluttet, at alle smittede besætninger skal aflives.