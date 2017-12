Nr. Lyngby: Blæsevejr og højvande er de ingredienser, der skal til for at underminere kysten mange steder langs Vestkysten.

Det er også den cocktail, der har gjort, at der 2. juledag skete to meget kraftige skred nord for nedkørslen i Nr. Lyngby.

Se fotograf Peter Broens billeder efter skreddene.