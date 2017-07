Se billederne: Det spillede på havnen

HIRTSHALS: Med festivalens to danske topnavne i Michael Falch og Poul Krebs i hovedrollerne var der onsdag aften for 19. gang godt gang i festivalen Musik under Trappen i Hirtshals arrangeret af Hirtshals Musikforening.

Og med gratis adgang og et vejr, der - efter i måneder at have generet det danske sommerpublikum til diverse festivaler - viste sig fra den fine side med pæne temperaturer og næsten ingen vind, så blev hovedarrangementet ved årets festival en succes, hvor der blev sunget med på en stribe gamle Falch og Krebs-numre.

Festivalen slutter torsdag aften.

Her er et par glimt fra stemningen på Vesthavnen i Hirtshjals onsdag aften.