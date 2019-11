Alle billederne: Festlig dag for fyret

LØNSTRUP:Et tætpakket program var lørdag stykket sammen for at fejre, at Rubjerg Knude Fyr, indtil videre, står på en sikker placering, 70 meter længere væk fra kysten.

Det nykalkede fyr dannede baggrund for taler af murermester Kjeld Pedersen, borgmester Arne Boelt, kulturminister Rasmus Prehn samt naturvejleder Jacob Kofoed.

Der blev også sunget sange og vist billeder på fyret. Eventi Verticali dansede lodret op og ned ad fyret.

Her kan du se alle billeder fra festlighederne.