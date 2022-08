Se billederne: Fyr og flamme på Bålhøj Festival

Ø.BRØNDERSLEV:Der er høje musikalske ambitioner på den lille Bålhøj Festival i Øster Brønderslev i Vendsyssel. Bøgetræer og hyggen har man til fælles med andre festivaler, og det er ikke tilfældigt, at den lille festival med plads til 2000 gæster ligger samtidig med bl.a. Smukfest.

- Vi kan som regel få en god pris på bandsene, når de alligevel er afsted, og så synes de jo også, at her er rigtig hyggeligt, lyder det fra en af festivalens musikansvarlige og hende, der i sin tid var med til at starte festen, Mette Rask.

Foto: Kim Dahl Hansen

Der skal være en god blanding af det velkendte - det man kan synge med på, nye talentfulde navne og så også større navne, så man kan rette ryggen og kalde sig en rigtig festival.

Bålhøj Festivalen har da også rundet en halv million kroner på musikbudgettet, og så er der råd til hovednavne som Sebastian Hav og Hugorm med Simon Kvamm.

Foto: Kim Dahl Hansen

Her er pissehyggeligt, lyder det fra det trofaste publikum. Foto: Kim Dahl Hansen

I år sørgede de tidligere " Shubber" i Hardinger Band for en effektiv koldstart og snart blev der, også blandt de unge, skrålet med på Hvalen Hvalborg, Fed Rock, Sexchikane og hvad de hedder allesammen. Selvfølgelig i respekt for tidligere forsanger i Shu-Bi-Dua Michael Bundesen.

Shubberne i Hardinger Band fyrede op under festen på årets Bålhøj Festival Foto: Jakob Gammelgaard

Men der skal også være plads til nye navne på den lille scene. Bålhøj har i løbet af sine 14 år med festival, troet på navne som bl.a. Jonah Blacksmith fra Thy og Annika Aakjær fra Vodskov, og det er jo sådan set gået meget godt.

I år er det måske endnu et lokalt talent, Carmie alias Christine Aggerholm, der kommer fra Brønderslev, og som vi måske kommer til at høre meget mere til.

- Det er fantastisk at være tilbage på hjemmebane, lød det Carmie, da hun gik på scenen med sin musikalske blanding af R/B, soul og Folk.

Carmie fra Brønderslev er måske en af sangere, som vi kommer til at høre meget mere til. Foto: Kim Dahl Hansen

Sommeren har været et overflødighedshorn af musik alle steder, så måske er det i år gået lidt mere trægt med forsalget, end arrangørerne have håbet, men lander det på 1200 hænger det sammen, og der er solgt cirka 900 billetter i forsalg.

- Det er vigtigt, at vi også tager nogle chancer med valg af musik, så der bliver plads til nye navne, og navne som også udfordrer vores publikum. Vi havde et pænt overskud sidste år, så i år der skrue ekstra op på musikbudgettet, siger formand for Bålhøj Festivalen, Jesper Albrechtsen.

Bålhøj Festival