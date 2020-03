Se billederne: Politiet massivt til stede på havnen i Hirtshals

HIRTSHALS:Fredag offentliggjorde Statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde, at Danmarks grænser lukker til og med 13. april. Det sker for at forhindre udbredelse af smitte af coronavirus i Danmark.

Derfor er det fra lørdag klokken 12 kun personer med anerkendelsesværdige formål, som kan rejse ind i landet.

I Nordjylland betyder lukningen af grænserne, at politiet er til stede ved ankomster på havnene i Hirtshals og Frederikshavn samt Aalborg Lufthavn.

Og netop i Hirtshals stod politiet og forsvaret klar, da Colorline fra Larvik i Norge ankom lørdag klokken 16.30. NORDJYSKEs fotograf var til stede ved ankomsten.

13























Galleri - Tryk og se alle billederne.

På Twitter oplyser Nordjyllands Politi, at 0 personer blev afvist ved grænsen i Hirtshals. Det samme gjorde sig gældende tidligere lørdag, da et fly fra Barcelona landede i Aalborg Lufthavn.

Også nul afviste ved kontrollen i #Hirtshals i eftermiddags. Alt forløb roligt og fredeligt, melder vores indsatsleder. #politidk pic.twitter.com/DhNgOsNan7 — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) March 14, 2020

Danske passagerer kan frit rejse ind i landet, men nordmændene skal redegøre for, hvad deres ærinde er i Danmark. Ifølge indsatsleder ved Nordjyllands Politi Morten Christensen er det en konkret vurdering fra passager til passager, om ærindet er anerkendelsesværdige.

Han oplyser samtidig, at der kan være andre nationaliteter med ombord som for eksempel hollændere og tyskere, som har været på ferie i Norge. De har fortsat lov til at køre igennem Danmark for at komme hjem.