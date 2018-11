Se billederne: Så er der lys i kyssetræet - og Pyrus kom forbi

HJØRRING: Børn og voksne i stort tal deltog fredag aften i den store lystændingsfest på Springvandspladsen i Hjørring. Sammen med Pyrus og julemanden skabte de god stemning, inden byens mange julelys blev tændt.

Hjørring Handel tog pusten fra de fleste med en helt ny og overdådig julebelysning sidste år. Det store kyssetræ på Springvandspladsen var prikken over i’et, og rygtet om lystræets eksistens nåede vidt omkring i landet. Sidste års lys skinner igen. Men i år er der sat ekstra blus på julelysene. To seks meter høje julemænd er rejst i midtbyen, og fire store julekugler med lys modtager bilisterne i rundkørslen syd for Hjørring. - Og næste år bliver endnu vildere, lyder det fra formand Allan Sørensen.

Foreningen Nemizis står for opsætning og nedtagning af julebelysningen. De er lønnet af Hjørring Handels medlemmer, der også har betalt udsmykningen.

De store lysskulpturer - inklusiv kyssetræet - bliver i år pillet ned inden nytår. Resten af elementerne bliver taget ned i uge 2.