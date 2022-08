Se billederne: Slotskoncert på gods i Vendsyssel trak publikum helt fra Fyn

ÅLBÆK:Sommeren og dens koncerter under åben himmel er ved at gå på hæld, men lørdag var der lige et skud mere i bøssen:

20 kilometer syd for Skagen blev publikum inviteret til slotskoncert på Gaardbogaard Gods med Mads Langer, Folkeklubben, Barbara Moleko, Jacob Dinesen og Mathilde Falch - sidstnævnte lagde ud klokken 15:

Marthilde Falch lagde ud på Gaardbogaard. Foto: Lars Pauli

- I kommer til at høre en fandens masse god musik - og vi vil gøre vores til, at vi kommer godt i gang, lovede Mathilde Falch, inden hun og resten af bandet viste prøver på deres kunnen.

Det er selskabet Futurelive, der via Come2live, arrangerer Slotskoncerten, der i år finder sted fem steder i Danmark: Gram Slot, Lundsgaard Gods, Frijsenborg Slot, Ledreborg Slot og Gaardbogaard Gods, som sidste destination. Slotskoncerterne blev som begreb kendt, da Danmarks Radio i sin tid afviklede en række populære koncerter, som også blev transmitteret i tv.

Koncert og badehotel

Mange nordjyder havde fundet vej for at høre live-musik i de unikke omgivelser. Men koncertgængerne kom såmænd også fra andre landsdele.

Veninderne - og svigerinderne - Ann Hestbech og Connie Jørgensen havde taget turen fra Årslev på Fyn. Allerede fredag tjekkede de ind på Aalbæk Badehotel.

Connie Jørgensen og Ann Hestbech havde taget turen fra Årslev på Fyn. Foto: Lars Pauli

- Vi kunne ikke på nogle af datoerne de andre fire steder i landet. Det er især Jacob Dinesen, vi kommer for at høre, afslørede Ann Hestbech - mens de sidste dråber blev vredet ud af en flaske rosé, lige før de skulle ind på koncert-området.

Der var godt fyldt op med tilhørere på slotspladsen. Foto: Lars Pauli

De havde vundet billetterne, men besluttede sig for at opgradere dem til VIP-billetter, da de ankom. En almindelig billet til slotskoncerten koster omkring 500 kroner, mens man kan gange med tre for at få VIP-status, men så er der også masser af mad, fri bar og næsten ingen kø til toilettet.

Mislyde på slot

Efter koncerten på Ledreborg Slot tidligere på måneden var der mislyde at spore, da en del publikummer på sociale medier udtrykte utilfredshed med lange køer til vandposterne samt madboder, der havde udsolgt alt for hurtigt.

Noget som direktøren for Futurelive, Kristian Gislason, mente, at der nu skulle være styr på.

Direktøren for Futurelive, Kristian Gislason. Foto: Lars Pauli

- Tonen blev hård på de sociale medier, men det ændrer ikke ved, at det var for dårligt, at vi løb tør for mad. Vi benytter os af en masse underleverandører, og til koncerten i Ålbæk har vi allieret os med en ny leverandør af mad, lød det lørdag eftermiddag fra Kristian Gislason, der regnede med knap 2000 tilskuere til koncerten.

Gaardbogaard set fra oven ... Foto: Lars Pauli

Op mod 70 personer var på forhånd hyret ind til at løse en række praktiske opgaver i forbindelse med slotskoncerten - blandt andet frivillige foreninger, der kunne tjene en skilling til klubkassen.

Galleri slotskoncerter 2022