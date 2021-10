Se de flotte fotos: Nordlys i Nordjylland

LØKKEN:Bølgende lys på nattehimlen - såkaldt nordlys.

Det fantastiske syn mødte tre nordlys-entusiaster på stranden i Løkken sent tirsdag aften og natten til onsdag.

- Universets storhed, fortæller en af dem.

Et syn, der ofte imponerer tilskuerne.

Med det blotte øje kan man herhjemme kun se hvidt lys, der bevæger sig, når der er nordlys.

Men med et kamera med lang lukketid - flere sekunder - er det muligt at forevige det flotte farvespil, som det fremgår af billederne taget i Løkken sent tirsdag aften.

Hvad er nordlys? Nordlys - også kaldet polarlys - opstår, når fra elektrisk ladede partikler fra Solen rammer Jordens magnetfelt. Der er altid polarlys omkring nord- og sydpolen, men når der kommer mange partikler fra Solen eller der er meget kraftige forstyrrelser i Jordens magnetfelt, kan nordlyset strække sig længere sydpå. Solen udsender en konstant strøm af protoner og elektroner, det man kalder solvinden. Der kan opstå forstyrrelser i Jordens magnetfelt, når feltet bliver ramt af enorme skyer af elektrisk ladede partikler, der er slynget ud fra Solen i forbindelse med soludbrud. Kilde: Videnskab.dk VIS MERE

Foto: Lene Maria Søndermølle Steffensen

