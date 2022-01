Se det live: Snart tromler gravemaskinerne gennem ikonisk værtshus

HJØRRING:Torsdag 6. januar forsvinder det ikoniske værtshus Messing Jens. Dermed sættes et markant punktum for den del af Jernbanegade, som gennem årtier har dannet rammen om den mest livlige del af Hjørrings natteliv.

Men festen er forlængst forbi, og bygningerne med de gamle værtshuse og spillesteder har gennem de seneste år været så forfaldne, at en nedrivning er nødvendig.

Selve nedrivningen er udført gennem det seneste halve år - og blandt andre Sysseltinget og Børglum Bispens oprindelige bygninger er allerede forsvundet.

Nu på torsdag er det så den sidste og mest markante rest i form af Jernbanegade 19, der står for tur. Bygningen Jernbanegade 19 har - udover Messing Jens - gennem årene også båret navne som Martins Hotel, Chaplin og Barracuda.

Men ved selve nedrivningen får du en enestående mulighed for at kigge med.

Fra torsdag klokken 11 afvikles nemlig en online-event, som Det Nordjyske Mediehus i fællesskab med Hjørring Kommune og entreprenørfirmaet Vennelyst står bag.

Den allersidste dans

Online-begivenheden har fået titlen "Den Allersidste Dans" - og der bliver livestreamet fra den på både ligeher.nu og på nordjyske.dk.

Programmet er pakket sådan, at man forhåbentlig kan få en række forskellige oplevelser i løbet af bare en halv time - fra klokken 11.00 til 11.30.

Først og fremmest vil Hjørring Kommunes nye borgmester Søren Smalbro (V) fortælle lidt om byfornyelsesprojektet. Gennem de seneste år har Søren Smalbro været formand for teknik- og miljøudvalget i kommunen - og dermed har han også spillet en markant rolle i de tanker, der ligger bag ændringerne i Jernbanegade. For formålet med nedrivningerne er blandt andet at puste liv og ny energi ind i gaden, der forbinder det centrale Hjørring med banegården.

Derefter går ordet videre til Jan-Iver Christiansen, der er indehaver af det lokale entreprenørfirma Vennelyst. Jan-Iver Christiansen fortæller om det praktiske arbejde med at nedrive de gamle værtshuse og spillesteder i Jernbanegade - og om status på projektet.

Og så overlades scenen - og dansegulvet - ellers til ægteparret Marianne og Carl Emil Persson. Marianne og "Calle" mødte hinanden på Messing Jens, nytårsaften 1976. De fortæller om deres møde - og får i forbindelse med nedrivningen også mulighed for at danse "Den Allersidste Dans" på stedet, hvor de fandt hinanden. Calle Persson er også kendt som forsanger i Hjørring-bandet, ”Sonor”.

Som musikalsk ledsagelse ved "Den Allersidste Dans" bliver der desuden comeback til Flemming Hammer Mortensen. Han har en forhistorie som discjockey på Messing Jens.

Efter taler og dans er det så gravemaskinernes tur til at komme på banen. Og så er det ellers slut med Messing Jens for altid.

Det hele bliver som skrevet altså livestreamet på ligeher.nu og på nordjyske.dk, så alle har - trods covid-19 - mulighed for at følge med.