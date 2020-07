Se dramatisk video: Nyt skred ved truede sommerhuse

LØNSTRUP:Der har været forholdsvis stille og skrænten har i et par år holdt sig nogenlunde i ro ud for de udsatte sommerhuse på Lønstrup Klint, sydvest for Lønstrup.

Men en sommergæst har under de seneste dages blæsevejr filmet et nyt skred ud for et af de mest udsatte sommerhuse på Hagen ved Lønstrup.

Se skredet i videoen:

Formand for Foreningen for Kystsikring ved Lønstrup Sydvest, der tæller ca. 40 grundejere i området, Gitte Rettbøll siger om det seneste skred:

- Det er meget alvorligt, og sætter jo igen fokus på den håbløse situation, som grundejerne står i. Sommerhuset på Hagen 12 har i forvejen fået et rømningspåbud af Hjørring Kommune. Det her sætter også ekstra fokus på vores kommende retssag mod Kystdirektoratet, siger Gitte Rettbøll

11 grundejere i området har stævnet Kystdirektoratet med et samlet erstatningskrav på knap 45 millioner kroner. Området er beskyttet af Natura 2000, men grundejerne mener, at Kystdirektoratet i årevis uretmæssigt har svigtet at beskytte området mod den tiltagende erosion.

To huse - Hagen 12 og Bredningen 19 har tidligere modtaget et rømningspåbud, som betyder, at grundejerne ikke må bruge husene.

Næste skridt bliver, at kommunen udsteder et nedrivningspåbud, men det er ifølge Gitte Rettbøll, ikke sket endnu.

Grundejerne har fået lov til at kystsikre strækningen med sandfodring, men hård kystsikring er fortsat udelukket.