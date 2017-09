Vartegn flyttet i sikkerhed

NR LYNGBY: Efter et års papirarbejde med at få de nødvendige tilladelser i hus, var dagen kommet, hvor kystbyen Nr. Lyngby nord for Løkken skulle redde sit vartegn, klokkestabelen.

Det lykkedes med en stor kran at få den noget møre trækonstruktion væk fra den oprindelige placering, som nu kun er tre meter fra skrænten, og 20 meter længere ind på den gamle kirkegård.

- Vi var lidt nervøse for om den kunne klare flytningen, men det lykkedes, konstaterer Henning Kristensen, som har stået i spidsen for flytningen.

Henning Kristensen er også manden, der i årevis har fjernet knogler fra gravene når de er blevet blotlagt i skrænten, i takt med at havet har ædt sig ind på den gamle kirkegård.

Allerede i 1914 blev Kirken pillet ned, og der blev bygget en ny kirke længere inde i landet.

- Men klokkestabelen er fortsat et meget vigtigt vartegn for Nr. Lyngby, siger Henning Kristensen.