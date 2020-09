Se masser af USA-fotos taget af prisbelønnet dansk pressefotograf

ØSTERVRÅ:Indenfor rullede 600 billeder over vægge og tvskærme under åbningen af Pixlarts kæmpeudstilling med USA-fotos taget af Berlingske Tidende prisbelønnede pressefotograf Søren Bidstrup.

Udstillingen blev åbnet af Nordjyske Mediers nye chefredaktør Karl Erik Stougaard. Han har været Berlingskes USA redaktør og arbejdet sammen med Søren Bidstrup mange gange, når Berlingske sendte de to ud for at dække USA.

Nordjyske Mediers chefredaktør Kalr Erik Stougaard åbnede udstillingen. Han har arbejdet sammen med Søren Bidstrup i USA, Foto: Tao Lytzen, PixlArt

- Når vi havde arbejdet meget længe på en historie et sted i USA, og jeg syntes, at vi var ved at være færdige, så mente Søren tit, at vi lige skulle bruge et par timer mere. Sådan er han. Søren er efter min mening verdens bedste pressefotograf, selv om jeg ved, at han, som vendelbo, ikke bryder sig om at blive kaldt det, sagde Karl Erik Stougaard.

Da Søren Bidstrup gik på scenen for at holde en lille tale, stillede han sig i skyggen uden for projektørlyset, indtil PixlArts formand, fotograf Tao Lytzen, brølede: - Træd ind i lyset!

Søren Bidstrups passion er helt tydeligt lyset på interessante motiver, ikke rampelyset.

Billederne projiceres på væggene og vises på tv-skærme. Foto: Tao Lytzen, PixlArt

Udstillingen har været undervejs i to år og er planlagt til at falde sammen med et af de mest afgørende præsidentvalg i nyere tid. På væggene finder man da også billeder af Donald Trump fra triumfen i 2016, men også helt nye billeder af Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden, som Søren Bidstrup har taget på sin nylige rejse til USA.

Søren Bidstrup har ikke kun dækket politikere og præsidentvalg, men rejst på kryds og tværs i landet. Udstillingens gæster møder derfor også deltagerne i et kæmpe motorcykeltræf, Hollywoodskuespilleren Pamela Andersen ved en bogsignering, og Trumptilhængere fra det "skjulte" Midtvesten, som ikke optræder så tit i medierne som Hollywood, Washington D.C. , New York og Los Angeles.

Søren Bidstrup er født og opvokset i Hjørring. Han var i praktik på Vendsyssel Tidende hos fotograf Axel Søgaard, inden han senere søgte ind på Journalisthøjskolen som fotojournalist, hvor han blev færdig i 1996. Han har siden været ansat på Berlingske Tidende. Bidstrup har fået et hav af priser. Blandt andet blev han i 2008 Årets Pressefotograf og så sent som i 2019 vandt han som den første den nye kategori "Long form", der hædrer fotografer, som gennem flere år har arbejdet med samme tema.

Udstillingen er åben lørdag og søndag, fra 11 – 17. Skoleklasser kan booke tider hele ugen. Udstillingen på Liljevej kan ses frem til 15. november.