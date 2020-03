Se med live på lørdag: Potente firehjulstrækkere giver den gas på stranden

LØKKEN:Et sted mellem 200 og 220 potente firehjulstrækkere ventes lørdag og søndag til Løkken, hvor de - og ikke mindst deres chauffører - vil boltre sig på stranden syd for Løkken, hvor de blandt andet skal forcere diverse å-løb - blandt andet Nybæk Å syd for Løkken.

På nordjyske.dk kan du fra klokken 12 følge med live, når de potente firehjulstrækkere giver den gas på stranden i Løkken

- Vi kører på stranden og kun på stranden, understreger arrangør af Beach Tour 2020, Finn Nørlem, der de seneste 23 år har været en af hovedmændene bag i alt 28 træf for potente firehjulstrækkere i Løkken. De første år var der to årlige træf, mens der senest kun har været et årligt træf.

Træffet starter klokken 10 med briefing af de mange chauffører, og en times tid efter begynder kørslen på stranden. Klokken 13 er der mad, når folk har været ude at køre på stranden. Finn Nørlem regner med at udlevere omkring 300 kuverter mad - med sodavand og kun sodavand, for "vi kører jo i biler", som han siger.

Derefter er der ture på strandene - ofte arrangeret af deltagerne selv - og der er masser af lejlighed til at "sparke dæk" og snakke om de mange køretøjers formåen.

- Der er ikke tale om konkurrencer, og de biler, der køres i, er alle indregistrerede til at køre på almindelige veje. Og blandt deltagerne er i år 25 biler fra Norge, en halv snes svenske køretøjer, fire-fem stykker fra Tyskland og to fra Schweiz, mens Finland har "snydt" os i år, fortæller Finn Nørlem.

Omkring 60 procent kommer igen og igen, mens de 40 procent er nye år for år.

- På den måde kender de fleste reglerne: Lad nu være med at svine på strandene, den pose I har fået udleveret er til jeres affald og så videre. Er der en kører, der bliver lige lidt for kæk med, hvor han vil køre, så er der lynhurtigt andre, der fortæller ham, hvad der er tilladt, og hvad der absolut ikke er. Og der er en meget høj grad af selvjustits blandt kørerne - det gælder også oppe i byen til aftenfestlighederne efter lørdagens træf, understreger træf-arrangøren.

Finn Nørlem oplyser, at omkring 70 procent af deltagerne kører aktivt, mens resten er kommer for at se, hvad de andre potente biler kan præstere i sandet.

Han forventer omkring 1.500-2.000 tilskuere, såfremt vejret bare arter sig nogenlunde.

Træffet har ikke nogen officiel sluttid, men festen lørdag slutter ofte tidligt, da de mange kørere har været ude på stranden det meste af dagen og derfor er naturligt trætte - og så skal de jo op og køre igen søndag, hvor der er morgenmad til de tilmeldte, før det igen bliver til ture på stranden. Op ad formiddage og omkring middagstid begynder de mange potente biler at vende snuderne hjemad igen.