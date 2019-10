Se "nordjydernes fyr": Her er de bedste private billeder af det ikoniske trækplaster

LØNSTRUP:Tirsdag er dagen, hvor Rubjerg Knude Fyr flyttes fra sin nuværende placering og 80 meter ind i landet for at forhindre, at det styrter i havet. Fyret blev bygget tilbage i 1899, og har i de seneste over 100 år været fotograferet af både amatører og professionelle.

NORDJYSKE har i weekenden bedt nordjyderne om at vise deres bedste bud på et flot foto med Rubjerg Knude Fyr. Her er de smukkeste billeder.