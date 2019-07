Se videoen: Oceanarium har fået en lille, nyfødt sæl

HIRTSHALS: Nordsøen Oceanarium har altid haft held med at sælerne formerer sig i det 800.000 liter store sælanlæg på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. Denne sommer er ingen undtagelse, da den spættede sæl Maria i løbet af natten har født den unge, som hun havde båret på siden sensommeren sidste år.

Faderen til ungen, Thor, er også en fast beboer i anlægget. Det er svært at bestemme kønnet, når ungen er nyfødt, så dette er endnu ikke kendt.

Det skriver Nordsøen Oceanarium i en pressemeddelelse - og her kan du se en video af det lille dyr:

Læs mere under videoen.

Sæler føder på land eller i vandkanten og ungen vejer omkring 8-12 kg ved fødslen og tager cirka et kilo på om dagen. Det skyldes, at sælmælk har et fedtindhold på omkring 50% - det vil sige væsentligt federe end den piskefløde, som mange nyder at spise sammen med deres jordbær på denne tid af året. Ungen svømmer næsten fra den er født, og kan sagtens finde på at tage en tur rundt i sælariet, mens den nybagte mor holder et vågent øje med den.

Alle pattedyr, både landlevende og havpattedyr, er karakteriseret ved, at moderen har en ekstrem omsorg for sin unge i dieperioden, som for sælers vedkommende er meget kort, kun 4-5 uger, sammenlignet med os mennesker.

Når dieperioden er slut, skal ungen klare sig selv og jage sin egen føde i naturen. Her på Nordsøen Oceanarium betyder det, at vi skal tage ekstra sild op til de to daglige fodringer. Det er altså den næste måneds tid eller lidt længere, at begejstrede gæster kan opleve Maria tage sig af sin unge på nært hold i Sælariet på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.