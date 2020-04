Se videoen: Chikane-svane hærger i Hjørring

HJØRRING:Den strålende forårssol lokker de solstrålehungrene hjørringgensere ud i byens parker. På grund af coronakrisen bliver der holdt afstand, men i Folkeparken er der en beboer, som ikke helt har forstået det der med de to meter.

En aggressiv hansvane beskytter i øjeblikket sit territorie omkring soppedammen, hvor hans mage ligger på æg.

Svanen er så aggressiv, at Hjørring Kommune har følt sig nødsaget til at sætte et advarselsskilt op.

- Vi fik en henvendelse fra en dame, som var blevet forskrækket, fordi svanen var kommet truende hen mod hende, så vi besluttede os for at sætte et skilt op, så folk ved, at de skal holde afstand, siger teamleder ved Park og Vej i Hjørring Kommune, Bo Nedergaard til NORDJYSKE.

Du kan se svanen i aktion i videoen herunder:

Svanen, som er en almindelig knopsvane, puster sig op, når der kommer forbipasserende cyklister og gående på stien, og ifølge biolog ved Hjørring Kommune Laus Gro-Nielsen, er det med at holde afstand, for svanen kan i yderste tilfælde godt gå til angreb.

- Man må bare tage hatten af for svanen, for den passer godt på sin mage og sine kommende unger, siger han til NORDJYSKE.

- Den kan nappe med næbbet og slå med vingerne. Det er ikke farligt får en voksen, men er man et lille barn, kan man godt komme galt afsted.

Han gik selv en tur i Folkeparken i weekenden, hvor han med selvsyn kunne konstatere, at svanen beskytter sit territorie.

Ifølge biologen fortsætter det et stykke tid endnu. Når æggene klækkes, forventer han dog at hansvanen begynder at slappe af igen.

- De ligger på æg mellem 34 og 38 dage, men når æggene klækkes bliver familien mere mobil, og så kan de søge ud på vandet i svanelundssøen, hvor de er i sikkerhed, siger Laus Gro-Nielsen.

Hold afstand

Teamlederen og biologen er enige om, at svanen skal have lov til at være i Folkeparken, og at det i første omgang er os mennesker, der skal holde afstand til dyrene.

- Vi vil gerne have mere vild natur i Hjørring Kommune, og det lever svaneparret her jo fint op til. Så det er parkgæsterne, der skal vise hensyn, siger Laus Gro-Nielsen.

Indtil nu, har kommunen ikke modtaget henvendelser om, at svanen skulle have angrebet nogen, og man har derfor ikke taget stilling til, om reden eventuelt skal flyttes.

- Det har vi ikke overvejet, for det er ikke vores indtryk, at det er så voldsomt. Men vi må selvfølgelig genoverveje situationen, hvis der sker noget, vi kan jo ikke have, at folk kommer til skade, siger teamleder Bo Nedergaard.