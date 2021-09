Se videoen: Kæmpefly tester lille nordjysk lufthavn

SINDAL:Besøget var omtrent lige så kortvarigt som et kongeligt håndtryk til et nytårstaffel, men det var der - og billederne dokumenterer det.

Den lille Sindal Lufthavn mellem Hjørring og Frederikshavn fik tirsdag eftermiddag kortvarigt besøg af et kæmpestort militærfly fra det tyske Luftwaffe, da en Airbus A400M testede den 1199 meter lange og 30 meter brede landingsbane.

- Det er det største fly, der nogensinde er landet her, fastslår lufthavnschef Ole Haugsted.

Det tyske fly er en del af den nordeuropæiske militærøvelse Night Hawk 2021, som i disse dage foregår over hele landet med Nordjylland i en central rolle for de ca. 2500 deltagende specialtropper fra 13 nationer.

Fuldt lastet vejer Airbus A400M-flyet 141 ton, og foruden besætningen på 3-4 mand kan det rumme 116 soldater, 66 bårepatienter og 25 medicinsk personel.

Airbus A400M er et militærfly, som benyttes i flere europæiske lande. Foto: Bent Bach Nielsen

Flyet lagde vejen omkring Sindal for at finde ud af, om lufthavnen kan indgå i øvelsen som et sted, hvor det både kan lande og lette sikkert. Sindal Lufthavn, der blev opført i 1976, har gennem årene jævnligt haft besøg af store militærfly - blandt andet de danske Hercules-maskiner, der har adresse hos Air Transport Wing i Aalborg.

- Og det gik godt, oplyser Ole Haugsted om besøget af den tyske Airbus.

Airbus A400M-flyet skal bruge 29 meter på at dreje, og dermed er den lille nordjyske lufthavn akkurat bred nok.