Seks beboere raskmeldte på Vendelbocentret

SINDAL:Det går fremad på Vendelbocentret, som er ramt af corona. Seks af de smittede beboere er nu raskmeldt. Otte beboere er stadigt testet positive og anbragt i isolation. Én af dem er indlagt.

Der er stadig 15 smittede medarbejdere hjemsendt, mens 17 er raskmeldte. Tre beboere er afgået ved døden, hvilket er uændret i forhold til mandag.

Det oplyser Leif Serup, der er direktør for Hjørring Kommunes Sundheds-ældre- og handicapforvaltning.

Alle beboere på kommunens øvrige plejehjem er testet to gange og ingen er testet positive.

Kommunens er desuden i gang med at teste alle 3000 borgere, der modtager syge-og/eller hjemmehjælp. Det vil vare to til tre uger at teste alle to gange.

Indtil videre er én borger, som modtager syge-og hjemmepleje, testet positiv, men vedkommende har ingen symptomer. De medarbejdere, der har været i nærkontakt med borgeren testes efter fire dage og efter seks dage. Borgeren skal være isoleret i syv dage. Hvis vedkommende derefter er symptomfri, erklæres borgeren for raskmeldt. De berørte medarbejdere er sendt hjem.

Alle øvrige medarbejdere - cirka 2500 - er blevet testet to gange. Ingen er testet positive.

- Resultaterne tyder på, at vi er på vej mod et lavt smittetryk. Det er rigtigt godt, at det går i den retning, siger Leif Serup.

