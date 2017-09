Selskaber har pudset advokater på hinanden

HJØRRING: Der var lagt op til et langt varmt samarbejde, da en 19 kilometer lang transmissionsledning for syv år siden blev taget i brug mellem affaldsselskabet AVV i Hjørring og Hirtshals Fjernvarme. Ledningen til 52 millioner kroner skulle sikre fjernvarmeforbrugerne i Hirtshals billigere varme i kraft af affaldsvarmen fra AVV.

Det var da også tilfældet, men nu er forholdet mellem de to selskaber alligevel endt i en kold strid om priser. Hirtshals Fjernvarme kører en klagesag i Energitilsynet over AVV’s prisefastsættelse på affaldsvarmen.

- Ærgerligt at det er kommet hertil

Kort fortalt mener fjernvarmeselskabet at AVV har opkrævet for høje priser for varmen, og at efterreguleringer af priserne har været i strid med loven.

Omvendt anfører AVV gennem sin advokat, at Hirtshals Fjernvarme forsøger at løbe fra klare aftaler, der blev lavet, da transmissionsledningen blev etableret.

- Det er ærgerligt, at det kommet hertil. Vi har opfordret til en snak om tingene, men det er blevet afvist, siger formand for AVV, byrådsmedlem Jørgen Bing (SF). Prisen på affaldsvarmen er omkostningsbestemt. Prisen det enkelte år bliver fastsat ud fra de forventede omkostninger, der er forbundet med at producere varmen. Men når året er omme, vil der måske være en difference - enten en overdækning eller en underdækning. AVV kan imidlertid ikke kræve penge eller betale penge tilbage med det samme, men skal indregne differencen i efterfølende års priser. Det er her striden opstår.

Behandles i Energitilsynet

Hirtshals Fjernvarme mener ikke, at den efterregulering stemmer. Omvendt fremfører AVV, at der i starten blev indgået en aftale, hvor Hirtshals Fjernvarme fik en særlig rabat de første fem år. Halvdelen af den rabat skulle så betales tilbage gennem justerede priser de efterfølgende år.

Formand for Hirtshals Fjernvarme, Børge Vinther-Jensen ønsker ikke at kommentere sagen, så længe den behandles i Energitilsynet.

- Jeg vil give fjernvarmeforbrugerne en orientering på generalforsamlingen 19. september, siger Børge Vinther-Jensen