Selvstændig frisør og alene-mor: Signe kæmpede, men nu smider hun håndklædet i ringen

BJERGBY:Corona-nedlukningerne var hård kost for de selvstændige frisører, men i Bjergby kæmpede Signe Leed Thomsen det bedste, hun havde lært.

Under en af nedlukningerne, som også ramte Salon Signe i Bjergby, tog hun job som ”sprit-dame” i en børnehave i Tårs, hvor hun gjorde legetøj og håndtag rene for at tjene en skilling.

Men nu kaster Signe Leed Thomsen, der er alenemor til to, håndklædet i ringen - det er ikke lykkedes hende at komme på fode igen efter corona-krisen.

Det skriver hun i et opslag på facebook.

- Det er med grædende hjerte og tårer i øjnene, at jeg må stoppe med min passion, min drøm, lyder det blandt andet.

Hun understreger, at hun har nydt hvert øjeblik med saksen og samværet med kunderne.

- Men når man er alene-mor til to, vil jeg hellere vågne hver morgen uden tankemylder, uden søvnløse nætter på grund af økonomien, uden trælse bekymringer. Og blive en gladere Signe, en bedre mor for mine børn, en bedre søster, en bedre veninde/ven, en bedre udgave af mig selv, skriver hun.

Sidste åbningsdag er 30. juni i år.

I et video-opslag på salonens facebook-side fortæller hun endvidere, at hun vil gøre sit til at finde en ny frisør til Bjergby.