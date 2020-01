Sen reaktion: Manglende afspærring af ødelagt nedkørsel

LØKKEN:Man kunne nok ha’ fået sig lidt af et chok, måske en blodtud og i hvert fald en rigtig træls undervognsbehandling af bilen, hvis man lørdag, søndag eller mandag troede, at man kunne køre ned på stranden i Løkken ad Ndr. Strandvej ved det gamle redningshus.

Fredag aften og nat var der nemlig så kraftigt et blæsevejr, at en del af nedkørslen blev skyllet væk - det sker hvert år, så det er der sådan set ikke noget usædvanligt i.

Fra lørdag til sidst på dagen mandag var der ingen afspærring - den er dog kommet op nu. Foto: Gunnar Husebø

Det specielle i denne situation er - hvilket flere borgere i Løkken har bidt mærke i - at Hjørring Kommune først sidst på mandagen fik stillet en afspærring op på Ndr. Strandvej, så bilisterne ikke risikerede at komme galt af sted.

Lægger sig fladt ned

- Det kom bag på os, at nedkørslen i Løkken forsvandt så hurtigt i forhold til, hvordan det blæste, forklarer Hjørring Kommunes driftschef i teknik og miljø, Tonny Pedersen, der godt er klar over, at man var sent ude.

- Vi lægger os fladt ned. Nu vil vi tage en snak med henblik på at få nogle procedurer, så vi kan undgå, at det sker igen, siger han.

Gi’ bare lyd

Selv om Hjørring Kommune forsøger at holde øje med alt lige fra store huller i vejen til ødelagte nedkørsler, så er det umuligt at have et fuldstændigt overblik.

- Så hvis man ser noget, der skal laves et sted, så må man som borger gerne give lyd fra sig, opfordrer Tonny Pedersen.

Nedkørslen i Løkken ved Ndr. Strandvej vil blive repareret, når det passer i forhold til både vejrudsigter og Park & Vejs øvrige opgaver.