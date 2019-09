Serieforbryder dømt for stribe databedragerier

HJØRRING:En 37-årig mand fra Hirtshals blev tirsdag ved Retten i Hjørring idømt et års fængsel - hvoraf et halvt år blev gjort ubetinget - for en stribe kriminelle forhold.

- Man kan vist godt kalde ham en serieforbryder. Han blev dømt for i alt 51 forhold, som han har samlet sammen gennem de seneste tre-fire år, fortæller senioranklager Torben Kauffmann.

Manden er straffet flere gange tidligere og har senest haft en psykiatrisk behandlingsdom, oplyser anklageren.

Af de 51 forhold, som manden blev dømt for tirsdag, var langt de fleste databedragerier, hvor manden havde bestilt varer over nettet og opgivet kreditkortoplysninger fra stjålne kreditkort, som han havde erhvervet sig ved flere indbrud, som han også stod tiltalt for.

Databedragerierne, hvoraf nogle af dem mislykkedes, og han derfor var tiltalt for forsøg på databedrageri, beløber sig til mange tusinde kroner.

Når det har taget så lang tid, at der har kunnet samle sig forhold op fra helt tilbage i 2016, så skyldes det ifølge senioranklageren, at manden har skullet mentalundersøges, og denne gang er Retslægerådet nået frem til, at manden - i modsætning til en tidligere dom - nu er egnet til almindelig fængselsstraf.

Derfor blev hans seneste behandlingsdom ophævet, så han kunne idømmes en almindelig straf.

- Manden har været meget samarbejdsvillig, og han tilstod forholdene. Han forklarede i retten, at han havde begået de mange databedragerier og indbrud for at skaffe penge til gæld, som han havde blandt andet på grund af et narkomisbrug, fortæller Torben Kauffmann.

Den 37-årige modtog dommen.