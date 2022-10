Gitte hjælper kvinder med manglende lyst til sex

HJØRRING:Seksualitet har ingen alder. Det har manglende lyst til sex heller ikke. Den kan ramme både unge og ældre. Men der er hjælp at hente. Det ved Gitte Vittrup, for hun har i over 30 år hjulpet masser af mennesker til at opdage eller genopdage lysten.

Åbner for private henvendelser

- Jeg har meget fokus på kvindens egen seksuelle nydelse og ansvar for egen seksualitet. Det er tankevækkende, at det er et tema i 2022, siger sexolog Gitte Vittrup. Foto: Claus Søndberg

Hun er uddannet sygeplejerske og har videreuddannet sig som specialist i sexologisk rådgivning. I dag arbejder hun i Ambulatorium for Sexologi på Regionshospital Nordjylland i Hjørring, som bliver henvist af egen læge eller gennem hospitalet. Men hun vil også gerne hjælpe mennesker, som selv henvender sig.

Gitte Vittrup åbner derfor 1. november en privat sexologisk rådgivning i Hjørring i et lokale i siloen.

Hun tilbyder også samtaler gennem videokonsultation via Teams. Det er op til den enkelte. Og det betyder, at klienterne kan henvende sig fra hele landet. Vigtigst er, at rådgivningen foregår i et trygt miljø, hvor hun møder folk med respekt.

Gitte Vittrup åbner for, at alle kan søge hjælp og få sexologiske råd på Teams og i en ny privat klinik. Foto: Claus Søndberg

- Derfor kan vores samtaler sagtens være humoristiske, forklarer hun, og man skal ikke have talt mange minutter med sexologen, før man får et svar, der løsner op, giver smil på læben og skaber en god stemning.

Tag din orgasme

For eksempel da talen falder på, hvilke problemer hun møder hos kvinderne. Flest kommer med manglende lyst, med smerter ved sex og manglende orgasme.

- Nu er det jo ikke sådan, at man hos mig får behandlingsgaranti. Men som jeg siger til kvinderne, så er orgasme ikke noget din partner giver dig. Orgasme er, noget du tager. Jeg har siddet med en kvinde på 60 år, der aldrig har onaneret og rørt ved sig selv.

Hun forklarer, at det handler om at lære at fantasere, kende sin egen krop, røre ved sig selv, at turde slippe kontrollen og ikke mindst tale med din partner - hvis du har en - om hvad du tænder på.

Gå til buffeten

- Og det behøver ikke at være det samme, I har lyst til. Jeg sammenligner tit med en buffet, hvor man vælger, det man kan lide at spise og er nysgerrig på at smage. I spiser ikke nødvendigvis det samme, men I kan altid nyde et måltid sammen, forklarer hun.

Gitte Vittrup siger også, at seksualitet har mange facetter, og at hun til en del par foreslår, at de fjerner fokus på sex og i stedet arbejder med en sensualitetsøvelse, hvor det handler om at turde modtage og give hinanden kærtegn på hele kroppen uden, at det blot skal handle kønsorganer, om orgasme og afsluttes med samleje. Det handler også om at finde andre erogene zoner.

- Der skal også være tid nok. Man skal ikke først tænke på sexlivet, når man er på vej i seng, hvor mange også er trætte.

Ansvaret på partneren

Selv om hun siger, at det er tankevækkende, hvor mange kvinder der ikke tager ansvar for sin egen seksualitet og i stedet lægger ansvaret over på partneren, så pointerer Gitte Vittrup flere gange, at et seksuelt problem, som opstår i en relation, også løses bedst når begge i relationen engagerer sig.

Gitte Vittrups karriere - kort fortalt Jeg er født i 1962, uddannet sygeplejerske i 1988 og har primært arbejdet med kvindesygdomme, graviditet, fødsel/efterfødsel på sengeafdeling, operationsafdeling, samt i ambulatoriet. Sideløbende har jeg haft interesse for det sexologiske aspekt hos børn, unge og voksne.

Fra 2002 – 2006: Undervist unge skoleelever i 9. og 10. klasse – ”Sex er sundt – bare du ved hvordan”.

Fra 2005- 2008: Uddannelse som specialist i sexologisk rådgivning i DACS (Dansk Forening for Klinisk Sexologi) og autoriseret af NACS (Nordisk Association for Clinical Sexology).

Jeg er ansat som specialist i sexologisk rådgivning på Regionshospital Nordjylland i Hjørring og arbejder fire dage ugentligt med sexologi i form af rådgivning og behandling af patienter med seksuelle problemer, undervisning af patientgrupper og sundhedsprofessionelle om sygdomme og seksualitet.

Min primære patientkategori er seksuelle problemer hos kvinder, både med og uden en partner. I parforhold anbefaler jeg, som oftest, at partner deltager i samtalerne. www.gittevittrup.dk VIS MERE

Gitte Vittrup har også samtaler med kvinder, som har brug for hjælp til at være i deres sexliv efter en alvorlig sygdom for eksempel kræft.

- Jeg har mange kvinder, som henvender sig pga. smerter ved samleje, og hvor det viser sig at være meget svært at løse pga. alvorlige senfølger efter kemo, stråler eller efter seksuelle overgreb tidligere i livet. I nogle tilfælde er samlejet forbundet med så meget ubehag, at det helt afholder parret fra at have nærhed og intimitet med hinanden, hvilket er forbundet med en meget stor sorg og tab. Samt ensomhedsfølelse.

- Jeg ser i stedet en stor respekt og kærlighed i deres forhold, og manden ønsker ikke at gøre konen eller kæresten ondt. Og min oplevelse er, at hos mange modne mænd er det en lettelse ikke at skulle ræse efter en præstation, men i stedet give nærvær med kærtegn, kys og berøringer. Seksualitet handler langt fra kun om samleje og orgasme, men handler i lige så høj grad om nærhed, kærlighed, intimitet, sanselighed, kommunikation og prioritering. Det kræver dog først, at det italesættes.

Smerter ved sex

Gitte Vittrup har speciale i smerteproblematikker og sex. Specifikt har hun forsket i livskvalitet og seksualitet i hudlidelsen Lichen Sclerosus.

Det er en hudsygdom, som typisk starter med hvidlige, plettede forandringer ved kønsdelene og omkring endetarmsåbningen. Forandringerne i huden giver kløe og ømhed, og efterhånden kan huden blive tynd, hvidlig og rynket. Typiske gener er kløe, svie og ømhed ved kønsdelene. Smerter ved samleje, manglende lyst og nedsat orgasmeoplevelse er almindeligt.

Tilstanden forekommer hos kvinder i alle aldre, og primært ses et peak af sygdommen før pubertetsalderen og i overgangsalderen.

- Igennem min egen forskning i "Livskvalitet og Seksualitet hos kvinder med Lichen Sclerosus", har jeg opnået stor ekspertise i både pleje og behandling af hudlidelsen, samt rådgivning i seksuelle problemer, siger hun og uddyber:

- Jeg har jo primært været sygeplejerske i det gynækologiske speciale og mødt mange slags lidelser og problemer som lichensclerosus, vulvodyni, endometriose, inkontinens, barnløshed, fødselsskader, bækkenbundssmerter, overgangsalder og har således især erfaring med kvinder med seksuelle problemer.

Kræftpatienter søger hjælp

I den sexologiske rådgivning på sygehuset i Hjørring rådgiver hun patienter med kronisk, alvorlig eller uhelbredelig sygdom, som ikke sjældent oplever seksuelle senfølger pga. operation, medicin, samt bivirkninger efter behandling med kemo, stråler eller hormoner.

- For eksempel kan mange kræftpatienter have svært ved berøring, de har måske ar på kroppen, og skal vænne sig til at deres krop har forandret sig. De har været igennem et langt behandlingsforløb, og mange erklæres for raske. Når det så kommer til deres forandrede krop og en seksualitet, som er blevet påvirket, oplever mange kvinder, at det er svært at tale om – både med partner og med personalet. Det er forbundet med et stort tabu at tale om seksualiteten. Men den er også vigtig.

Forskning viser, at hvis patienterne oplever, at deres seksualitet fungerer, mestrer de en kronisk sygdom eller kroniske senfølger langt bedre.

Gitte Vittrup starter med at lære klienternes baggrund biologisk, psykologisk, socialt og religiøst at kende. Hun starter med at høre, hvad kvinderne vil have hjælp til.

Egen seksuel nydelse

- Vi taler blandt andet om, at det ikke er et mål kun at indfri din partners forventninger, men at I sammen får seksualiteten til at fungere. Jeg har meget fokus på kvindens egen seksuelle nydelse og ansvar for egen seksualitet. Det er tankevækkende, at det er et tema i 2022.

Hun kan ikke hjælpe mennesker, hvor parforholdet virkelig skranter og er råt. De skal henvende sig til en egentlig parterapeut. God kommunikation er vigtig. At tale sammen ærligt og åbent omkring forventningerne til hinanden er vigtig, og Gitte Vittrup er nu påbegyndt et uddannelsesforløb om ”Den gode samtale i parforholdet", som hun afslutter til foråret 2023.

- God kommunikation bringer en anden og en bedre trivsel ind i forholdet.

Sidder med mobilen

Kropslig kommunikation er også en væsentlig del for nærvær og samvær. Og der kan være brug for nye vaner. At man tjekker ind hos hinanden. Gitte Vittrup giver et eksempel:

- En kvinde beklager, at manden sidder med sin mobiltelefon og ikke kommer over til hende i sofaen. Hvorfor sætter du dig så ikke over til ham, spørger jeg, hvortil hun svarer: Tænk, hvis han tror, jeg lægger op noget.

Dette par har brug for at tale sammen og lytte til hinanden, om hvad hun vil, og hvorfor hun gør, som hun gør.

Sex for modne par

Det kan jeg hjælpe dem med. Lære dem at finde et fælles sprog for seksualitet og nærhed.

Og der er meget at hente ved at fortsætte et seksualliv hele livet.

- Som en moden kvinde sagde, da hun var færdig med samtalerne hos mig.

- Seksualiteten er vigtig. Vi har måske 30 år sammen endnu. At vi har andet at beskæftige os med end børn, arbejde og grøntsagerne i haven. At vi to har noget helt særligt sammen.