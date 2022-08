Shop in shop: Her slår ny blomsterbutik snart døren op i Hjørring

HJØRRING:Hjørring bliver lidt mere farverig i efteråret.

Gamst Blomster, der har sit historiske udspring i Kolding, åbner blomsterbutik som en såkaldt shop in shop i Meny på Frederikshavnsvej.

Gamst blomster har de senere år ekspanderet i blandt andet storcentre og Meny-supermarkeder på Sjælland og Fyn, men nu skal der også ske noget mere i det jyske.

Blomsterbutikken åbner 1. oktober. Pr-foto.

Meny i Hjørring bliver den første jyske butik i kæden, der kommer til at huse Gamst Blomster, der tæller mere end 25 butikker.

Kunderne kan se frem til et kæmpe udvalg af friske bundtvarer, planter og kreative buketter direkte fra importøren og gartnerierne rundt i Europa, oplyser Gamst Blomster.

Hjørrings Meny-købmand Christian Dam glæder sig til at byde blomsterbutikken velkommen:

- De passer ind i vores koncept og har kvalitet i højsædet i alt, hvad de laver. Jeg har forsøgt at have en blomsterbinder i butikken fredag og lørdag, men har hele tiden ønsket at kunne tilbyde håndbundne buketter hele ugen. Så jeg er glad for at få endnu en selvstændig butik under mit tag, siger han med henvisning til, at Meny på Frederikshavnsvej også huser Sushi-kæden Eat Happy og jo også Lagkagehuset.