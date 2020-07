Sidder fast: Du kan stadig nå at se strandet skib

NR. LYNGBY: Den 42 meter lange, hollandske bomtrawler Sursum Corda gik på grund ud for stranden i Nr. Lyngby mandag, og fredag morgen sidder den stadig fast.

To andre hollandske fiskefartøjer befinder sig i nærheden, men et forsøg på at trække den store bomtrawler fri torsdag, mislykkedes.

To kraftige bugserbåde - Odin og Thor - fra Hanstholm Bugserservice var tilkaldt, men afviste torsdag at deltage i forsøget på at få bomtrawleren fri, fordi vejret var for dårligt med blæst og bølger.

Fredag morgen befinder de to danske bugserbåde sig ikke længere ud for stranden ved Nr. Lyngby. De var i stedet sejlet til henholdsvis Skagen og Frederikshavn.

Den hollandske bomtrawler sidder fast tæt på stranden, og den er blevet lidt af et turistattraktion. Mange har besøgt stranden for at se, hvad der sker med det store skib.

Indtil videre sker der ikke meget, så man har stadig mulighed for at se den store trawler, som nu på femte dag fortsat sidder fast.