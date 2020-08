Sidsel finder ny viden om 2000 år gammel "kranie-kult" - og har sit helt særlige yndlingskranium

I 2013 blev der fundet seks kranier i Svennum Mose. Det blev startskuddet til Sidsel Wåhlins store undersøgelse af kranie-kulturen i Vendsyssel. Her ses hun med de seks kranier. Yndlingskraniet, som stammer fra et barn på 10-12 år, holder hun i hænderne ... yndlings, fordi hun synes det er et smukt kranium. Foto: VHM