Sidste skoledag i bragende solskin

HJØRRING: Bybilledet fik med hele paletten mandag eftermiddag, og det var elever fra Hjørring Gymnasium & HF-Kursus, som sørgede for, at det hele blev lidt mere farverigt end sædvanligt.

11 STX-klasser og en enkelt HF-klasse kunne mønstre 310 afgangselever, og de skule fejre dagen efter alle kunstens regler: Først mødtes de enkelte klasser til morgenmad, hvorefter turen gik til Skolevangen ved middagstid - her blev der vist film og spillet revy, inden samba-optoget futtede mod Springvandspladsen, hvor eleverne fornøjede sig - og musikelever sørgede for, at rytmerne var i orden.

Bagefter gik turen til Christiansgave, hvor der skulle hygges og festes - med opbakning fra en energisk sol, der strålede fra en skyfri, blå himmel.

Uddannelsesinstitutionen havde på forhånd planlagt at sende en delegation afsted for at rydde op i det grønne senere på dagen - bare i tilfælde af, at en enkelt eller to af afgangseleverne skulle glemme at rydde op efter sig i parken ...

Tirsdag bliver det offentliggjort, hvilke mundtlige eksaminer, eleverne skal op i - og allerede onsdag bliver der taget hul på de skriftlige eksaminer.