Sigtelse: Ældre kvinde kørte bil med høj promille

HJØRRING:Der er oftest tale om unge og midaldrende, når politiet standser bilister og sigter dem for promille- eller spirituskørsel. Det viser tal fra Rådet for Sikker Trafik.

Men indimellem hænder det, at en ældre person også bliver en del af den kedelige statistik. Og det var netop, hvad der skete torsdag klokken 15.43 i Hjørring.

Her blev en kvinde i 70'erne standset af Nordjyllands Politi på Christiansminde. Ifølge døgnrapporten var der tale om et rutinetjek. Betjentene skønnede, at kvinden var påvirket af alkohol, og hun blev bedt om at puste i alkometret. Det viste en promille på 1,56 - altså tre gange over den tilladte promillegrænse på 0,5. Endnu en test viste en promille på 1,54, så kvinden blev anholdt og taget med til blodprøve. Den er afgørende for, om kvinden fortsat skal være sigtet for spirituskørsel, da alkometertesten kun er vejledende.

En promille på over 1,2 udløser en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år og en bøde svarende til en netto månedsløn ganget med promillen. Bilisten skal desuden gennemføre et kursus om alkohol, narkotika og trafik. Det varer 12 timer og koster 3200 kroner. Straffen stiger, hvis der er tale om gentagelsestilfælde.