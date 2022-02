Sigtelse: Holdt kvinde fanget i lejlighed og udsatte hende for grov vold

SINDAL:En 46-årig mand er tirsdag blev varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have holdt en kvinde kortvarigt indespærret i sin lejlighed, hvor han udsatte hende for grov vold.

Det oplyser anklager Kristina Frandsen.

Manden er sigtet for at holdt kvinden fanget i sin lejlighed i Sindal i en time mellem 31. januar klokken 23.30 til 1. februar klokken 00.30. Ifølge sigtelsen blev kvinden sparket og slået i ansigtet og på kroppen, så hun fik hjernerystelse og en flænge i baghovedet.

Den 46-årige er også sigtet for at have truet kvinden, hvis hun gik til politiet. Han skulle have sagt, at hvis hun anmeldte det, skulle hun "forvente at blive voldtaget og tæsket resten af dit liv".

Grundlovsforhøret mod manden blev holdt for lukkede døre, og derfor kan Kristina Frandsen ikke komme ind på de nærmere detaljer i sagen, herunder hvad manden har forklaret.

Anklageren kan dog oplyse, at der er en relation mellem manden og kvinden, og at den 46-årig nægter sig skyldig.

Han har også kæret varetægtsfængslingen til landsretten.