Sigtelse: To mænd ville smugle store mængder narko til Hjørring via pakkepost

HJØRRING:To 26-årige mænd fra Vendsyssel er blevet varetægtsfængslet i en sag om indsmugling af store mængder amfetamin til Hjørring.

Helt præcist er de to mænd sigtet for i perioden fra foråret 2020 til marts 2022 at have modtaget eller have forsøgt at modtage 1,5 kilo amfetamin via pakkepost.

Ifølge sigtelsen lykkedes det mændene at få fat i en sending med et halvt kilo amfetamin - og efterfølgende forsøgte de af to omgange at få fat i yderligere et kilo narko via pakkepost.

Det oplyser anklager Kim Kristensen.

De to mænd er blevet varetægtsfængslet af to omgange. Den første blev fængslet 4. marts, og den anden 26-årige mand blev fængslet torsdag. Begge er varetægtsfængslet frem til 28. marts.

Grundlovsforhørene mod mændene blev holdt for lukkede døre, og derfor kan anklageren ikke fortæller yderligere omkring sagen.

De to 26-årige mænd nægter sig dog skyldige.