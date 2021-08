Sigtet for at stjæle traktor: Nej, vi har købt den for nogle bajere

TOLNE:Politiet sigtede søndag aften to mænd og en kvinde for tyveri af en traktor - men måske er den faktisk blevet købt for nogle øl. Sagen kræver i hvert fald lidt mere efterforskningsarbejde.

De sigtede mener nemlig ikke, at de har stjålet traktoren - men at de i stedet har købt den for nogle øl på et værtshus i Vojens.

- De fortæller, at det er rigtig nok, at de har hentet traktoren i Vojens, men at de købte den for nogle bajere. Så nu skal vi lige have afhørt dem ordentligt for at finde ud af, hvad der er op og ned, siger vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

Traktoren holdt parkeret ved et hus nær Tolne, hvor de tre sigtede befandt sig. En patruljebil, der var i området i en anden anledning, opdagede traktoren. Og det viste sig altså, at den var meldt stjålet.

Politiet skal nu forsøge at finde ud af, om traktoren faktisk er stjålet, eller om der er tale om en regulær handel.