Sindal Marked aflyst i år

SINDAL:Der bliver ikke hverken langet øl over disken, tændt op for musikken eller nydt det sædvanligvis gode forårsvejr i Kristi Himmelfartsferien i Sindal.

Sindal Marked er nemlig blevet aflyst.

Det oplyser Henrik Pedersen, der sidder i markedsudvalget for Sindal Marked. Beslutningen blev truffet på et møde onsdag eftermiddag.

- Ud fra det, regeringen meldte ud, kan vi ikke se, at det kunne lade sig gøre at afvikle Sindal Marked, siger han.

De kortfristede udmeldinger fra regeringen med 14 dages-intervaller var også en medvirkende faktor til, at markedsudvalget traf beslutningen om at aflyse. En beslutning der i øvrigt blev truffet i bred enighed mellem de seks medlemmer i udvalget.

- Vi havde stort set taget beslutningen i markedsudvalget for 14 dage siden, og døren blev mere og mere lukket, for hver dag der siden er gået. Vi havde alt klar og manglede blot det sidste tryk på knappen, siger Henrik Pedersen.

Han uddyber, at Sindal Marked heller ikke ville kunne håndtere det logistiske pres, der ville følge med at kontrollere corona-pas, ligesom at det heller ikke ville være en mulighed at lave en lukket corona-sikker boble.

Hvad med 2022?

Selvom Sindal Marked nu for andet år i træk må aflyse, ser det ikke ud til, at markedet har set enden.

- Vi vil gerne, at Sindal Marked genopstår næste år og har derfor ikke noget økonomisk i klemme. Vi har fortalt vores samarbejdspartnere, at det ikke er forsvarligt at afholde Sindal Marked i år, men vi håber, at de igen vil bakke op til næste år, siger Henrik Pedersen forhåbningsfuldt.

Det er ikke kun Sindal Marked, der er trætte af at måtte aflyse. Både kræmmerne og musikerne brænder for at komme ud med deres sager, kan Henrik Pedersen konstatere. Men også de frivillige har været i tankerne hos markedsudvalget.

- Vi har mange frivillige, som vi trækker på, og hvis ikke vi kan lukke så mange kunder ind i butikken, kan det heller ikke køre rundt rent økonomisk, siger Henrik Pedersen.

Sindal Marked modtager årligt 35.000 til 40.000 gæster fordelt over fire dage i Kristi Himmelfartsferien.