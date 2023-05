Sirenerne hylede og børnene sang: Gigant-koncert i byen - se video og galleri

HJØRRING:Onsdag middag var freden i centrum - både som tema og rent geografisk i Hjørring.

Hundredevis af børn fra skoler og børnehaver gav luft under vingerne til Sirenernes Sang på slaget 12 på Springvandspladsen - der var tale om en uropførelse af sangen, der har tekst af Christine Lund Jakobsen, mens Eirik Moland har skrevet musikken.

Præcis klokken 12 blev tonen slået an. Foto: Lars Pauli

Sangen skulle fejre, at Danmark er et frit land, men det var også en sang for fred i Europa.

Egentlig blev sangen skrevet til 75-året for Danmarks befrielse i 2020, men opførelsen blev snigløbet af corona i to omgange - men med krig i Europa er sangen pludselig blevet uhyggelig aktuel.

Med en krig, der raser i Europa, er sangen pludselig blevet uhyggelig aktuel. Foto: Lars Pauli

Nu skal der nok være en enkelt eller to, der tænker: Sangen er da gået i gang midt i sirenernes hyleri - og det var med vilje.

Sirenen var således en del af kompositionen og lyden blev brugt som instrument i nummeret.

Men alligevel er der kommet en overraskelse ind fra sidelinjen: Onsdag klokken 12 var der nemlig også premiere på Beredskabsstyrelsens nye varslingssignal (S!RENEN,red.), som blev udsendt til de fleste mobiltelefoner i landet. Det var dog ikke noget, der forstyrrede de musikalske udfoldelser i hjertet af Hjørring.

Foto: Lars Pauli

Udover et kæmpemæssigt kor så spillede et stort børneorkester også på violiner - og et orkester fra Holland deltog ligeledes.

Også borgmester Søren Smalbro medvirkede på klokkespil. Den Musiske Skole har haft ham i mesterlære, og her han åbenbart mestret instrumentet på en så hæderlig facon, at man godt turde slippe ham løs på Springvandspladsen ...

Sangen vil også give genlyd udenfor landets grænser: I hvert fald oplyser Hjørring Kommune, at en ukrainsk journalist, bosiddende i Danmark, sammen med en fotograf laver et indslag fra koncerten til ukrainsk tv.

Sirenernes Sang 1. VERS: Har du mon hørt om de fem grimme år? Hvad der skete her - lige hvor du står? Der var engang, soldater ville styre os. Vi var bange, for de ville slåes. Når sirenerne sætter i gang med en tone så lang, skal vi følges ad og gå den samme vej, så vi passer på dig og på mig. 2. VERS: Og når du sov i din seng godt og trygt blev du vækket i natten fuld af frygt. For når du hørte larmen fra den mørke sky, var det tid til at krybe i ly. Når sirenerne ... 3. VERS: Alarmen gjorde dig svedig og stum, da du gemte dig i et kælderrum. Du kunne høre lyden af et bombefly, der fløj over dit hus og din by Når sirenerne ... 4. VERS: Men så en dag fløjted' lærken igen. Der var kram til hver nabo og hver ven. En stemme sagde højt, at krigen var forbi. Alle jublede glade og fri. Når sirenerne ... 5. VERS: I dag er freden igen flyttet ind, men der kan være uro i dit sind. Når verdens brag og bulder banker på din dør, skal vi tænke på, hvad vi gør. Når sirenerne ... 6. VERS: Vi er et folk fuld af håb, mod og held. Vi er frie og kan bestemme selv. Vi tænder lys for lyset. Sætter blødt mod hårdt. Vi vil skubbe skyggerne bort. Når sirenerne ... 7. VERS: Har du mon hørt om det frø, som vi sår? Hvad der sker nu her - lige hvor du står? Vi synger højt. For verden og vort lille land, vil vi gøre det bedste, vi kan. Når sirenerne ... VIS MERE

Det var Hjørring Musiske Skole, Hjørring Kommune og Sangkraft Hjørring, der stod bag arrangementet.

