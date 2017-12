Sjælden fugl spottet ved Hirtshals Fyr

Det oplyser ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation.

Fuglen yngler i arktiske områder og holder oftest til over vand.

Ifølge Dansk Ornitologisk Forenings opslag yngler den i små søer på tundraen i nærheden af havet, hvortil den søger ud for at finde føde. Uden for ynglesæsonen opholder den sig normalt langt til havs.

Her kan den søge helt ned til 25 meters dybde for at finde føde.

Kongeedderfuglen iagttages hvert år herhjemme i et meget begrænset antal. Oftest spottes der omkring 10 kongeedderfugle primært langs de østdanske kyster. Den ses normalt kun fra oktober til april.

Fuglen kan blive omkring 60 centimeter, og den kan blive op til 22 år. Den har et vingefang på op til en meter.

Til forskel fra den nærtbeslægtede edderfugl er kongeedderfuglen lidt mindre. Hos hannerne er den dog mere bemærkelsesværdig end sin slægtning, skriver Dansk Ornitologisk Forening i sit opslag om fuglen.

Hannen har et røde næb og en stor, orangefarvet næbknop, der står i kontrast til den lyseblå isse og nakke. Når kongeedderfuglen hviler sig, ses nogle sorte fjer, der rejser sig som et sejl på ryggen.

Hunnen ligner umiddelbart edderfuglehunnen, men næbet er mindre og mørkere, og den har et karakteristisk lille smil, skriver Dansk Ornitologisk Forening.

Omkring 20 fugleinteresserede mødte torsdag op ved Hirtshals Fyr for at filme fuglen.

/ritzau/