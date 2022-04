Sjældne romerske mønter fundet på bakketop i Vendsyssel

Det betaler sig at grave efter guld - eller sjældne mønter. Det viser et skattefund af 18 sjældne mønter i Vendsyssel, skriver Vendsyssel Historiske Museum i et opslag på Facebook.

Fundet blev gjort fredag den 8. april, hvor et par lokale detektorførere fra Detektor Vendsyssel, havde besøg fra Norge.

Amatørarkæologer fra Vestfold og Telemark Detektorklub var på tur i Danmark, og de skulle med ud at søge i den vendsysselske muld.

Allerede efter en time var der bid - og endda et bid af de helt store, og det blev straks rapporteret til Vendsyssel Historiske Museum.

"Det er for vildt det her. Vi står her på en bakketop og har lige fundet fire store romerske mønter", fortalte amatørarkæolog Michael Meier Rokkjær til museet over en telefon.

Vendsyssel Historiske Museum rykkede ud og søgte videre efter flere mønter i et felt på ca. 50 x 50 meter. I alt blev der fundet 18 romerske mønter af typen Sestertius, skriver museet på Facebook.

Almindeligvis er fund af romerske mønter altid i form af sølvmønter, men typen Sestertius er lavet af en kobberlegering. De er meget sjældne i Danmark.

- Vi arbejder på at skaffe os noget mere viden om mønterne, siger museumsdirektør Michael Vinther, som indtil videre ikke vil sige yderligere om fundet.