Skadedyr: Onsdag morgen var butikken i stationsbyen stadig lukket

VRÅ:Onsdag morgen var Netto i Vrå stadig lukket.

Dagligvarebutikken nåede slet ikke at åbne tirsdag, da der tidligt om morgenen var indikationer på skadedyr i butikken.

Salling Group oplyste tirsdag, at man var i tæt kontakt med de relevante myndighederne, ligesom skadedyrsfirmaet Mortalin troppede op med hunde for at lokalisere problemet.

Men onsdag morgen er man altså stadig ikke klar til at åbne butikken.

Nordjyske forsøger at få en kommentar fra Salling Group omkring udsigterne til en genåbning af butikken.