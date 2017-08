Skadet Smidt: Hårdt at sidde herhjemme

FODBOLD: Mens det danske kvindelandshold i fodbold har overrasket en hel nation med kvalifikationen til søndagens EM-finale mod Holland, har Karoline Smidt Nielsen måttet se til hjemme fra Danmark.

Fortuna Hjørring-spilleren har været en fast del af landsholdet, men en korsbåndsskade afholdt hende fra at deltage ved EM.

- Det har selvfølgelig været lidt hårdt at sidde herhjemme. Jeg var med i de sidste kvalifikationskampe, og jeg havde jo set frem til, at jeg forhåbentligt også kunne komme med til EM. Jeg er dog rigtig glad på holdets vegne, og jeg håber, at de nyder det fuldt ud, siger Karoline Smidt Nielsen.

Fortuna Hjørring-spilleren kæmper stadig for at komme tilbage efter sin skade, og motivationen er ikke blevet mindre i takt med landsholdets succes i Holland.

- Jeg håber, at succesen kan gøre det lidt sødere at spille på landsholdet, fordi der måske nu kommer flere tilskuere, der er interesserede i at se os spille. Jeg har altid drømt om at spille på landsholdet, og når man ser, hvad der sker lige nu, får man selvfølgelig lidt ekstra motivation, siger Karoline Smidt Nielsen.