Skærpet adgangskontrol afblæst

HJØRRING: Medarbejderne på rådhuset i Hjørring fik torsdag formiddag besked på, at der er skruet op for adgangskontrollen i forbindelse med adgang til rådhuset.

Det drejede sig om skærpet adgangskontrol ved døre, som plejer at være åbne.

Det oplyser Leif Johannes Jensen, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør ved Hjørring Kommune.

Situationen er igen normaliseret.

Leif Johannes Jensen ønsker ikke at oplyse baggrunden for den skærpede kontrol, men fortæller, at det skete på politiets anbefaling.